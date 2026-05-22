Энн Хэтэуэй заявила об отсутствии пластики

Американская актриса Энн Хэтэуэй опровергла слухи о том, что прибегала к пластическим операциям. Об этом она рассказала в интервью журналу Elle.

Обсуждения возникли после публикации артисткой на своей странице в соцсети ролика со стилистом по волосам. Он заплел ей на висках две тонкие косы и закрепил их на затылке. В итоге могло показаться, что артистка подтянула лицо.

Знаменитость сказала, что вообще не хотела ничего комментировать, привлекать к себе лишнее внимание. Она предпочла бы оставаться для публики загадкой. Однако слухи стали настолько сильными, что ей захотелось высказаться.

"Мне хотелось показать, что нет, я не принимала никаких радикальных медицинских решений. Это всего лишь две косы. И кстати, во всей этой истории есть еще кое-что: возможно, когда-нибудь я все-таки сделаю подтяжку лица", – сказала знаменитость.

Хэтэуэй в последнее время находится под пристальным вниманием общественности из-за премьеры нового фильма с ее участием. Речь идет о второй части "Дьявол носит Prada". Он вышел в прокат через 20 лет после успеха первого фильма. Актриса вернулась на экраны вместе с Мэрил Стрип и Эмили Блант. Звезды уже заявили, что согласятся сниматься в продолжении, только если увидят хороший сценарий.