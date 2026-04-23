Variety: сцену с Анной Винтур вырезали из фильма "Дьявол носит Prada – 2"

Сцены с журналистом Анной Винтур вырезали из продолжения фильма "Дьявол носит Prada", сообщили СМИ. Причем ее всегда считали прототипом главной героини, главреда модного журнала Миранды Пристли, и недавно сама Винтур подтвердила эту теорию. Подробности – в материале Москвы 24.

"Для меня большая честь, что меня играет Мэрил"

Фото: Getty Images/TheStewartofNY

Выход фильма "Дьявол носит Prada" через 20 лет после первой части стал одним из главных событий в мире кино. Премьера за рубежом запланирована на 1 мая, сейчас активно идет промо-кампания, а к новостям вокруг ленты приковано повышенное внимание. Например, СМИ сообщили, что из картины вырезали сцену с участием журналиста, экс-главного редактора американского Vogue Анны Винтур, покинувшей пост в июне 2025-го. Ее считали прототипом главной героини фильма, главреда модного журнала Миранды Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип.

По данным СМИ, Винтур приняла участие в шуточном эпизоде, который в итоге не вошел в финальный монтаж. Однако его можно будет увидеть на стриминговых платформах в качестве бонуса.

По слухам, сама Анна ранее скептически относилась к тому, что стала прототипом Миранды, однако после просмотра первой части изменила мнение и осталась довольна игрой Мэрил Стрип. Кроме того, в конце сентября 2025-го журналист встретилась с актрисой на показе в рамках Недели моды в Милане. Знаменитости обменялись комплиментами и обнялись.

В свою очередь, в начале апреля 2026-го Анна и Мэрил вместе появились на обложке Vogue и дали совместное интервью, в котором Винтур впервые публично признала, что образ Пристли списан с нее.





Анна Винтур журналист, бывший главный редактор американского Vogue Прежде всего, я хотела бы сказать, что для меня большая честь, что меня играет Мэрил, несмотря на то, насколько далека Миранда от меня. Кто бы не подумал, что это самый необыкновенный подарок? Мне нравится мой возраст. Я чувствую себя такой же живой, полной энергии и осознанной, как и прежде, и мне нравится учиться у своих детей и у всех моих команд по всему миру. Это всегда захватывающе.

К слову, Винтур оказалась не единственной, чью сцену вырезали из ленты. Та же участь постигла эпизоды с участием Сидни Суини. Издание Entertainment Weekly сообщило, что звезда "Эйфории" должна была появиться в начале фильма в 3-минутной сцене, сыграв саму себя. По словам источника, фрагмент не вписался в общую структуру картины, однако решение удалить его далось команде нелегко.

Звезда сериала "Как избежать наказания за убийство" Конрад Рикамора тоже принял участие в съемках, но зритель не увидит и его. По информации издания Variety, актер должен был появиться в роли соседа по комнате Энди Сакс, которую сыграла Энн Хэтэуэй. Однако во время тестовых показов зрители часто задавались вопросом, зачем Энди вообще нужен сосед по комнате. В итоге героиня будет чаще бывать в квартире лучшей подруги.

Через 20 лет

Фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada 2"; режиссер – Дэвид Фрэнкел; производство – 20th Century Studios

При этом слухи о появлении в сиквеле Джессики Честейн, которые распространились в Сети в июле 2025-го, не подтвердились. По данным СМИ, актриса не снялась даже в эпизодической роли. А вот Наоми Кэмпбелл, Донателлу Версаче и Леди Гагу зритель сможет увидеть на экране. Последняя также записала саундтрек к фильму под названием Runway. Совместная композиция с рэп-исполнительницей Doechii уже звучала в финальном трейлере.

По данным СМИ, сюжет второй части развернется вокруг Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая стала редактором отдела статей издания Runway. Вместе с главредом Мирандой Пристли они попытаются возродить журнал и на этом пути встретятся с бывшей первой помощницей Миранды, которую вновь сыграет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи. Режиссером картины снова выступил Дэвид Фрэнкел.

Первая часть фильма вышла в 2006 году и имела большой успех в прокате. По данным СМИ, картина собрала более 326 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов. Фильм принес Мэрил Стрип статуэтку "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

"Дьявол носит Prada" был снят по одноименному автобиографическому роману американского журналиста и писателя Лорен Вайсбергер, которая работала помощницей бывшего главного редактора Vogue Анны Винтур в начале 2000-х.