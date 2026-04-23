Variety: сцену с Анной Винтур вырезали из фильма "Дьявол носит Prada – 2"

Сцены с журналистом Анной Винтур вырезали из продолжения фильма "Дьявол носит Prada", сообщили СМИ. Причем ее всегда считали прототипом главной героини, главреда модного журнала Миранды Пристли, и недавно сама Винтур подтвердила эту теорию. Подробности – в материале Москвы 24.
"Для меня большая честь, что меня играет Мэрил"
Выход фильма "Дьявол носит Prada" через 20 лет после первой части стал одним из главных событий в мире кино. Премьера за рубежом запланирована на 1 мая, сейчас активно идет промо-кампания, а к новостям вокруг ленты приковано повышенное внимание. Например, СМИ сообщили, что из картины вырезали сцену с участием журналиста, экс-главного редактора американского Vogue Анны Винтур, покинувшей пост в июне 2025-го. Ее считали прототипом главной героини фильма, главреда модного журнала Миранды Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип.
По данным СМИ, Винтур приняла участие в шуточном эпизоде, который в итоге не вошел в финальный монтаж. Однако его можно будет увидеть на стриминговых платформах в качестве бонуса.
По слухам, сама Анна ранее скептически относилась к тому, что стала прототипом Миранды, однако после просмотра первой части изменила мнение и осталась довольна игрой Мэрил Стрип. Кроме того, в конце сентября 2025-го журналист встретилась с актрисой на показе в рамках Недели моды в Милане. Знаменитости обменялись комплиментами и обнялись.
В свою очередь, в начале апреля 2026-го Анна и Мэрил вместе появились на обложке Vogue и дали совместное интервью, в котором Винтур впервые публично признала, что образ Пристли списан с нее.
К слову, Винтур оказалась не единственной, чью сцену вырезали из ленты. Та же участь постигла эпизоды с участием Сидни Суини. Издание Entertainment Weekly сообщило, что звезда "Эйфории" должна была появиться в начале фильма в 3-минутной сцене, сыграв саму себя. По словам источника, фрагмент не вписался в общую структуру картины, однако решение удалить его далось команде нелегко.
Звезда сериала "Как избежать наказания за убийство" Конрад Рикамора тоже принял участие в съемках, но зритель не увидит и его. По информации издания Variety, актер должен был появиться в роли соседа по комнате Энди Сакс, которую сыграла Энн Хэтэуэй. Однако во время тестовых показов зрители часто задавались вопросом, зачем Энди вообще нужен сосед по комнате. В итоге героиня будет чаще бывать в квартире лучшей подруги.
Через 20 лет
Фото: кадр из фильма "Дьявол носит Prada 2"; режиссер – Дэвид Фрэнкел; производство – 20th Century Studios
При этом слухи о появлении в сиквеле Джессики Честейн, которые распространились в Сети в июле 2025-го, не подтвердились. По данным СМИ, актриса не снялась даже в эпизодической роли. А вот Наоми Кэмпбелл, Донателлу Версаче и Леди Гагу зритель сможет увидеть на экране. Последняя также записала саундтрек к фильму под названием Runway. Совместная композиция с рэп-исполнительницей Doechii уже звучала в финальном трейлере.
По данным СМИ, сюжет второй части развернется вокруг Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая стала редактором отдела статей издания Runway. Вместе с главредом Мирандой Пристли они попытаются возродить журнал и на этом пути встретятся с бывшей первой помощницей Миранды, которую вновь сыграет Эмили Блант. В ленте также снялся Стэнли Туччи. Режиссером картины снова выступил Дэвид Фрэнкел.
Первая часть фильма вышла в 2006 году и имела большой успех в прокате. По данным СМИ, картина собрала более 326 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов. Фильм принес Мэрил Стрип статуэтку "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".
"Дьявол носит Prada" был снят по одноименному автобиографическому роману американского журналиста и писателя Лорен Вайсбергер, которая работала помощницей бывшего главного редактора Vogue Анны Винтур в начале 2000-х.