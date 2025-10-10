Леди Гагу заметили на съемках фильма "Дьявол носит Prada – 2"

Певица Леди Гага появилась на съемочной площадке "Дьявол носит Prada – 2" в Милане. Ожидается, что исполнительница сыграет одну из ролей в сиквеле. Что известно о звездном составе фильма – в материале Москвы 24.

20 лет спустя

Фото: legion-media.com/BACKGRID/Vendetta dailly

Певица Леди Гага посетила съемочную площадку фильма "Дьявол носит Prada – 2", который вернется на большие экраны в 2026 году, спустя 20 лет после выхода первой части. Исполнительницу заметили в Милане, куда переместились съемки из Нью-Йорка. Папарацци сфотографировали певицу в черном топе без бретелек, темных брюках и очках. Слухи о том, что Гага появится в продолжении фильма, появились еще в середине сентября.

Пару дней назад на площадке в Италии также заметили дизайнера Донателлу Версаче. Бывший креативный директор модного дома стояла в окружении актеров и работников съемочной группы. Версаче была в синем брючном костюме, который она дополнила солнцезащитными очками.

По данным СМИ, в касте также заявлены Джастин Теру, Люси Лью, Симон Эшли, Б. Дж. Новак и старшая сестра Тимоти Шаламе Полин. Раннее сообщалось, что Мэрил Стрип вернулась к роли Миранды Пристли, а Энн Хэтэуэй вновь сыграет Энди Сакс. Также в сиквеле появятся персонажи Эмили Блант и Стэнли Туччи.

В картине также будут узнаваемые второстепенные персонажи: Трейси Томс сыграет подругу Энди, а Тибор Фельдман – председателя совета директоров медиахолдинга, куда входит журнал "Подиум", сотрудниками которого в первой части и являлись главные герои.

"Точный выстрел"

Фото: кадр из сериала "Дьявол носит Prada"; режиссер – Дэвид Фрэнкел; производство – киностудия 20th Century Fox

Действие второй части развернется спустя двадцать лет после финала первой картины. Официального синопсиса пока нет: предположительно, ключевой линией станет масштабная трансформация журналистики в эпоху цифрового формата.

Миранда Пристли станет бороться за сохранение печатной версии журнала "Подиум" и, чтобы не потерять влияние, будет вынуждена искать поддержку у крупного медиахолдинга. За управление рекламными бюджетами в нем отвечает ее бывшая помощница Эмили. Девушка превратилась в успешного руководителя и перестала идеализировать Миранду.

О роли главной героини Энди Сакс не сообщается, но СМИ считают, что персонаж Хэтэуэй станет одной из тех, кто встанет между противоположными сторонами конфликта – представителями разных эпох журналистики, Мирандой и Эмили.

Релиз "Дьявол носит Prada – 2" запланирован на 1 мая 2026 года. Режиссером картины снова выступил Дэвид Фрэнкел (сериалы "Утреннее шоу" и "Изобретая Анну"), сценарий написала Алин Брош МакКенна (фильмы "Мы купили зоопарк" и "Круэлла").



Первая часть, вышедшая в 2006 году, основана на одноименном автобиографическом бестселлере американки Лорен Вайсбергер. Автор написала книгу, вдохновившись опытом работы в качестве помощницы главного редактора Vogue Анны Винтур, которая ушла с этого поста в июне 2025 года.

По данным СМИ, поначалу Винтур была не в восторге от съемок фильма и даже якобы пыталась им помешать. А придя на премьеру первой части картины, не представляла, о чем она будет, передает The New Yorker слова бывшего главреда Vogue.

"Думаю, что индустрия моды очень мило беспокоилась за меня, полагая, что фильм изобразит меня в каком-то невыгодном свете, карикатурно", – вспомнила Винтур.

Однако, после просмотра картины, она осталась довольна игрой Мерил Стрип и охарактеризовала фильм как "невероятно занимательный и очень смешной". Винтур после обсуждения с подругой назвала его "точным выстрелом".

А в конце сентября экс-главред встретилась с Мэрил Стрип на показе в рамках Недели моды в Милане. Актриса появилась в образе Миранды Пристли. Персонаж и предполагаемый прототип тепло обнялись и обменялись комплиментами.

"Дьявол носит Prada" стал мировым хитом. Он принес Мэрил Стрип номинацию на "Оскар" и статуэтку "Золотой глобус". По данным СМИ, картина собрала в прокате более 326 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов.

