Фото: AP Photo/Petros Karadjias

Перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, является неприемлемым для России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо", – напомнил министр.

Он подчеркнул, что все предыдущие периоды, которые связаны с дипломатическими усилиями в ходе СВО, заканчивались тем, что любое перемирие "тут же использовалось для накачивания Украины новыми вооружениями".

Прекращение огня используется для того, чтобы "поймать как можно больше" людей на улицах украинских городов, чтобы "запихнуть" их на передовую как "пушечное мясо", добавил Лавров.

Он также указал на то, что в ходе разговоров о гарантиях безопасности заявляется, что это ключ к невозобновлению конфликта, однако на самом деле это станет ключом к другой "дверке".

"Потому что если разобраться, о чем идет речь, то "хозяева" режима Зеленского работают над тем, чтобы гарантировать безопасность этому незаконному, утратившему легитимность режиму, корни которого были пущены в ходе госпереворота в феврале 2014 года", – подчеркнул глава российского МИД.

При этом режим Зеленского и его преемники продолжают управлять Украиной и являются ставленниками Запада, чтобы постоянно раздражать Россию и создавать угрозу для ее безопасности.

Ранее Лавров рассказал, что план США из 28 пунктов по украинскому урегулированию включает требование восстановить права национальных меньшинств, в том числе языковые и религиозные.

Он также отметил, что Европа пытается "вклиниться" в позитивные процессы между Киевом и Москвой, которые только наметились. Лавров уверен, что Евросоюз хочет обратить эти процессы вспять.

