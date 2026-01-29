Лавров: РФ не знает, о каких гарантиях безопасности договорились США и Украина

Фото: kremlin.ru

Россия не располагает данными о гарантиях безопасности, о которых могли договориться США и Украина, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Об этом накануне сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. Как он утверждал, гарантии включают развертывание "небольшого контингента" европейских войск, по большей части французских, и поддержку со стороны США, без которой они "бесполезны".

По словам Лаврова, речь идет о гарантиях "тому самому режиму", который проводит русофобскую и неонацистскую политику.

Министр указал на то, что Москва будет смотреть на реальные предложения по Украине, не ориентируясь на "публичные игры". Кроме того, сохраняют свою силу политические вопросы, которые были обозначены Владимиром Путиным.

"Все остальное оставляем на совести наших украинских, американских коллег, которые в последние несколько дней делали неоднократные, многочисленные заявления", – подчеркнул Лавров.

Российские переговорщики, в свою очередь, будут продолжать общаться в любом формате. Министр отметил, что они "свое дело знают".

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января. Следующий раунд состоится 1 февраля. По словам госсекретаря США Марко Рубио, он будет двусторонним, однако Вашингтон сможет присоединиться.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил длительное проведение нового раунда переговоров. Он подчеркнул, что модальности собрания еще продолжают согласовываться. В частности, до 1 февраля будут решаться все вопросы, касающиеся формата мероприятия.

