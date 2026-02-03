Уголовное дело возбуждено после падения автомобилей в канал в Махачкале

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело о халатности возбудили после нескольких случаев падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, должностные лица администрации Махачкалы и городское управление ЖКХ не обеспечили безопасность дорожного движения. В частности, вдоль водоканала не были установлены ограждения. В результате на этом месте участились случаи падения автомобилей в воду.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и работают над закреплением доказательственной базы.

Ранее вахтовый автобус с 26 рабочими золотодобывающей компании АО "Камчатское золото" упал с моста в реку в Мильковском районе Камчатского края. В результате пострадали 10 человек. Их доставили в районную больницу для оказания необходимой помощи.

