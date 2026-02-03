03 февраля, 14:13Происшествия
Уголовное дело возбуждено после падения автомобилей в канал в Махачкале
Фото: Следственный комитет РФ
Уголовное дело о халатности возбудили после нескольких случаев падения автомобилей в канал имени Октябрьской революции в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
По данным следствия, должностные лица администрации Махачкалы и городское управление ЖКХ не обеспечили безопасность дорожного движения. В частности, вдоль водоканала не были установлены ограждения. В результате на этом месте участились случаи падения автомобилей в воду.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и работают над закреплением доказательственной базы.
