29 октября, 23:45

Происшествия

Большегруз упал с моста в Симферополе

Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Большегруз упал с моста в Симферополе возле железнодорожного вокзала и пробил полотно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

В результате падения железнодорожные пути были обесточены, на них проводятся аварийно-спасательные работы.

По предварительной информации, пострадал водитель фуры. Он был госпитализирован.

Ранее микроавтобус с детьми попал в ДТП на Ставрополье. Согласно данным региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Лада Гранта" допустил наезд на тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес". В результате аварии семеро детей были госпитализированы.

