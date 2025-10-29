Фото: телеграм-канал "Южная транспортная прокуратура"

Большегруз упал с моста в Симферополе возле железнодорожного вокзала и пробил полотно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

В результате падения железнодорожные пути были обесточены, на них проводятся аварийно-спасательные работы.

По предварительной информации, пострадал водитель фуры. Он был госпитализирован.

