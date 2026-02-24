Движение временно закрыто на ряде центральных улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Движение временно закрыто на нескольких центральных улицах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящий момент нельзя проехать по Знаменке, Тверской и Мясницкой улицам, а также по Лубянскому проезду. Кроме того, движения нет на Большом Каменном мосту, Кремлевской и Москворецкой набережных.

Ранее водителей призвали выезжать после 20:00 из-за загруженных дорог в Москве. Вечером во вторник, 24 февраля, ожидается до 8 баллов.

Затруднения движения в вечерний разъезд могут быть на Котельнической, Москворецкой, Кремлевской и Пречистенской набережных, а также на Бульварном и Садовом кольце. В связи в этим горожанам рекомендовали пересесть на метро.

