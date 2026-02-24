Москвичам рекомендовали пересесть на метро 24 февраля из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителям и гостям Москвы рекомендовали пересесть на метро для поездок по городу во вторник, 24 февраля, на фоне прогнозируемого снегопада. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Кроме того, возможны локальные ограничения движения в центре города. Из-за этого поездка на автомобиле займет значительно больше времени, чем обычно. Вечером на машине лучше выезжать после 20:00.

В столице 24 февраля ожидаются снег, местами сильный, а также снежные заносы и гололедица. В связи с этим горожан просят быть осторожными на улице, а водителей – строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Из-за непогоды в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 24 февраля.