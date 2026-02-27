Форма поиска по сайту

27 февраля, 08:47

Общество
Диетолог Атаманова: банка колы "без сахара" в день может грозить ухудшением памяти

Диетолог рассказала, как кола влияет на когнитивные функции

Фото: 123RF.com/deadburnett

Популярный сахарозаменитель аспартам, который добавляют в колу и многие продукты с пометкой "без сахара", при регулярном употреблении может ухудшить память и способность быстро вспоминать слова. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-эндокринолог Юлия Атаманова.

По ее словам, в 2026 году было опубликовано исследование на мышах, которое показало, что при ежедневном приеме аспартама у животных ухудшались показатели памяти. Важно учесть, что употребляемая ими доза составляла около 7 миллиграммов на килограмм массы тела – почти в 7 раз ниже безопасного уровня.

"Но паниковать не стоит. Важно понять, что 7 миллиграммов на килограмм – это 2,5 литра колы для человека, который весит 70 килограммов. Вряд ли кто-то выпивает столько колы в день", – отметила специалист.

Вместе с тем она обратила внимание на данные исследования с участием людей, опубликованного в октябре 2025 года. Участники ежедневно выпивали по 300 миллилитров напитков с сахарозаменителями. Наблюдения показали связь между регулярным потреблением аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритритола, сорбитола и ксилита и более быстрым снижением когнитивных функций, прежде всего памяти и вербальной беглости.

"Я ни в коем случае не хочу никого пугать и демонизировать сахарозаменители. Лично я не собираюсь вовсе отказываться от колы без сахара, но пить ее каждый день точно не стоит. Лучше ограничиться одним или двумя стаканами по 300 миллилитров в неделю", – добавила Атаманова.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, что слишком частое употребление орехово-шоколадной пасты может спровоцировать нарушения липидного обмена, развитие диабета и повышение артериального давления.

По ее словам, основным компонентом пасты является пальмовое масло, состоящее из насыщенных жирных кислот. Их избыток нередко связывают с ростом "плохого" холестерина и сердечно-сосудистыми рисками. Отдельное внимание врач уделила людям с диабетом, для которых даже небольшая порция такого лакомства грозит скачком глюкозы и инсулинового ответа.

