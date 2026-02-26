Врач Лебедева: зимой аппетит усиливается из-за механизмов терморегуляции

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Зимой аппетит усиливается из-за физиологических механизмов терморегуляции. В этот период организму требуется больше энергии для сохранения тепла, объяснила в беседе с Life.ru доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.

По ее словам, при переохлаждении тело начинает активнее расходовать энергию, чтобы поддерживать нормальную температуру внутренних органов. Обмен веществ ускоряется, растет потребность в калориях – здесь и возникает более выраженное чувство голода.

Холод также влияет на гормоны, регулирующие чувство голода и сытости. Лебедева пояснила, что их уровень может меняться при низких температурах, из-за чего усиливается тяга к еде, особенно к продуктам с высоким содержанием углеводов и жиров.

Эффект заметнее у тех, кто долго находится на улице или занимается зимними видами спорта. В таких случаях человек увеличивает порции, чаще выбирая более калорийные блюда.

"Усиление голода в холодное время года – нормальная адаптивная реакция организма. Однако для поддержания здоровья важно отдавать предпочтение полноценной и сбалансированной пище, а также избегать переедания", – подытожила врач.

