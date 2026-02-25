Форма поиска по сайту

25 февраля, 08:24

Общество
Диетолог Залетова: хурма "Королек" и антоновка помогут поддержать здоровье зимой

Диетолог рассказала, какие фрукты и ягоды особенно полезно есть в холодное время года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Киви, хурма, яблоки и клюква помогут поддержать здоровье зимой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, в зимнее время витамин С играет особую роль в поддержании здоровья организма, сокращая продолжительность и тяжесть симптомов ОРВИ.

Причем киви является рекордсменом по содержанию полезного элемента: 1–2 фрукта обеспечивают суточную норму витамина. Его также много в цитрусовых: апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и помело, в составе которых есть еще и флавоноиды гесперидин и нарингин. Они усиливают антиоксидантный эффект и поддерживают здоровье сосудов, отметила эксперт.

Также зимой очень полезно есть хурму, особенно сорта "Королек". В ней много бета-каротина, являющегося предшественником витамина А, необходимого для здоровья слизистых, – первого барьера против инфекций. Еще этот элемент помогает поддержать здоровье глаз, которым приходится часто напрягаться в период короткого светового дня.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, липидолог

В свою очередь, яблоки поздних сортов (например, антоновка, Ренет Симиренко) также помогут оставаться здоровым. Кроме витамина С, они богаты флавоноидом кверцетином, обладающим противовоспалительным и потенциальным иммуномодулирующим действием.

"К тому же в них много пектина. Он является пребиотиком – пищей для полезной микробиоты кишечника, в которой находится 70% иммунных клеток", – пояснила врач.

Ягоды тоже помогут обогатить рацион зимой. Выбор стоит остановить на тех, что подверглись быстрой заморозке: в таком случае сохраняется до 90% витаминов и почти все антиоксиданты.

"Особенно полезны зимой клюква и брусника. Они содержат уникальные вещества проантоцианидины, предотвращающие прилипание бактерий к слизистым мочевыводящих путей. Это лучшая доказанная фитопрофилактика циститов", – подчеркнула Залетова.

В целом эксперт порекомендовала стремиться к разнообразию фруктов и ягод в рационе. Однако стоит учитывать, что они содержат много фруктозы, которую не надо употреблять в больших количествах. Двух-трех средних плодов или горстей ягод в день будет достаточно, отметила диетолог.

Надо учитывать, что самыми бедными по содержанию полезных веществ являются недозрелые плоды, собранные для длительной транспортировки. Часто их срывают зелеными, и они не успевают набрать полный спектр фитонутриентов. Например, это касается манго и бананов.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, липидолог

Фрукты и ягоды также отличаются бедным составом после многократной заморозки-разморозки: это разрушает витамины и клеточную структуру, подчеркнула Залетова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что на пути к похудению частым препятствием становятся продукты. Они создают иллюзию безопасности: кажутся низкокалорийными, но на самом деле такими не являются. Главным образом это касается смузи и соков, в том числе свежевыжатых.

Трошина Любовь

обществоедаэксклюзив

