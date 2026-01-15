Форма поиска по сайту

15 января, 19:57

Общество
Диетолог Герасимова: без ферментированных овощей в рационе может упасть иммунитет

Легкое усвоение: чем полезны ферментированные продукты

Ферментированные фрукты и овощи богаты пробиотиками, ферментами и витаминами, рассказали эксперты. В каком количестве их нужно употреблять и кому такие продукты противопоказаны, читайте в материале Москвы 24.

Патогенные микробы не выживут

Фото: depositphotos/elena.hramova

Ферментированные овощи и фрукты – это продукты, в приготовлении которых участвуют лакто-, бифидо- и бактерии молочной кислоты. Процесс позволит сохранить вкус и полезные свойства ингредиентов на протяжении длительного времени, рассказала Москве 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

При ферментации полезные бактерии и микроорганизмы питаются сахарами и преобразуют их в молочную и уксусную кислоты. В этих условиях создается среда, которая позволяет сохранять продукт дольше. При этом патогенные микробы в ней выжить не могут, указала эксперт.

Ферментированные продукты, особенно овощи и фрукты, отличаются от свежих вариантов тем, что легче усваиваются организмом. В этом большую роль играют входящие в их состав пробиотики. Поэтому, если вы хотите сделать овощ полезнее, ферментируйте его.
Марина Макиша
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

"В ферментированных продуктах сохраняются практически все витамины, микроэлементы и полезные вещества, которые в них содержатся и в свежем виде. Такая еда благоприятно отражается не только на пищеварительной системе, но и работе иммунитета. Полезные бактерии и ферменты снижают количество внутренних воспалений", – рассказала Марина Макиша.

По ее словам, в сутки здоровому человеку рекомендовано употреблять одну порцию таких фруктов или овощей, которая равна 100–200 граммам. Специалист отметила, что ферментированными продуктами являются не только популярные квашеная капуста, моченые яблоки или кимчи, но все кисломолочные продукты.

Однако с осторожностью стоит употреблять их людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, например при гастрите. Это связано с тем, что в процессе ферментации повышается кислотность, добавила врач.

Домашний вариант полезнее

Фото: depositphotos/vkuslandia

Марина Макиша рекомендовала готовить ферментированные продукты самостоятельно.

"При покупке пробиотических добавок не всегда есть уверенность в том, что мы приобретаем. В каком состоянии и количестве бактерии, которые входят в их состав", – добавила она.

Во время приготовления не рекомендуется добавлять слишком много соли – по возможности от нее можно вовсе отказаться, рассказала диетолог. Важно обращать внимание и на внешний вид продукта, и на его аромат. Пена, слишком кислый или неприятный запах, а также плесень являются сигналами того, что продукт приготовлен с нарушениями, подытожила Макиша.

Процесс ферментации происходит за счет того, что грибки и бактерии в благоприятной среде активизируют свои собственные метаболические процессы и начинают переваривать сырье, рассказала Москве 24 врач-диетолог Наталия Герасимова.

Они могут переваривать не только клетчатку, но и углеводы. Например, в некоторые виды молочной продукции заселяют Lactobacillus (болгарская палочка). Этот вид перерабатывает углеводы молока (лактозу. – Прим. ред.), питается ими и переводит в более доступные для человеческого пищеварения продукты.
Наталия Герасимова
врач-диетолог

Ферментированные продукты являются обязательным компонентом рациона питания человека, отметила эксперт. В теле есть большое количество микроорганизмов, которым требуются для поддержания своего метаболизма другие полезные бактерии для выживания.

По словам Герасимовой, из-за отсутствия пробиотиков особенно сильно страдает микрофлора кишечника. Падает иммунитет, развиваются аллергические реакции, страдает качество жизни, работа мозга и снижаются когнитивные способности, отметила она.

