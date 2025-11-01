Сомнолог Черкасова: недосып годами грозит проблемами с гормонами и сердцем

Побороть последствия бессонной ночи помогут кофе, яркий свет и легкая дрема в течение дня, посоветовали врачи. Как отсутствие ночного отдыха вредит здоровью, разбиралась Москва 24.

Дожить до конца дня

Рецепты, как побороть вялость после бессонной ночи, в беседе с Aif.ru назвал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

По его словам, с утра можно выпить до трех чашек кофе, однако другие напитки с содержанием кофеина после полудня лучше не употреблять.

Кроме того, побороть сонливость может помочь яркий белый свет – ему соответствует температура 5 500 кельвинов и более. Эту информацию можно узнать на упаковке лампочек, отметил Бузунов.





Роман Бузунов врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Сонливость приходит волнами на 10–15 или 20 минут через каждые 1,5–2 часа. Если чувствуете, что потянуло в сон, не сидите с полузакрытыми глазами и не страдайте. Иначе будет ощущение, что весь день прострадали. Дайте себе физическую или психическую нагрузку. Например, походите по этажам, позвоните кому-то. Важна любая активность, которая может заставить вас поднапрячься и перебить сонливость.

Если в течение дня выдалась такая возможность, можно поспать 10–20 минут в комнате отдыха или в машине. Этого времени может хватить, чтобы потом успешно закончить рабочий день. При этом желательно не засыпать вечером, после 15–16 часов, и дождаться полноценного отхода ко сну, посоветовал сомнолог.

При этом некоторые работодатели не возражают против короткого сна на рабочем месте. Ранее российские и зарубежные компании начали практиковать power nap – непродолжительные паузы для сна прямо на работе.

"Можно просто устраивать такой короткий отдых в рамках обеденного перерыва. Найти укромное место, сесть поудобнее, откинуться на спинку, по возможности на 15–20 минут отключить все звуковые уведомления, поставить будильник и закрыть глаза, постараться расслабиться", – рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Также юрист Ольга Владимирова отметила, что в свой обеденный перерыв сотрудник имеет право спать на рабочем месте, так как это считается его личным временем.

Предел прочности

Сон, физическая активность, стресс и питание составляют четверку наиболее важных для здоровья факторов, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.





Виктор Лишин врач-терапевт Когда мы не высыпаемся, происходит перегрузка. Человек начинает сильно уставать и даже с утра ощущает разбитость, вялость, слабость. Потом появляется раздражительность, начинается потеря концентрации внимания, что влияет на продуктивность. После появляется учащенное дыхание, увеличивается частота сердечных сокращений. Организм пытается компенсировать недостаток сна.

При долгих проблемах со сном может возникнуть нарушение защитных функций организма, вследствие чего можно заболеть, отметил врач. По его словам, сроки такого образа жизни без последствий индивидуальны и зависят от состояния здоровья.

"Для большинства сон в идеальном варианте должен длиться 7–8 часов – это минимум для нормального функционирования. Даже если человек спит 5–6 часов очень долгое время, организм будет ощущать недостаток сна. Также перед сном мы не должны наедаться, иначе это будет не сон-отдых, а сон-переваривание еды. Человек просто не отдохнет полноценно", – уточнил Лишин.

В то же время организм значительно не пострадает, если пропустить одну-две ночи сна из-за работы или учебы, рассказала Москве 24 врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

"Уже на следующий день человек ощущает проблемы в эмоциональной сфере и интеллектуальной работе: он становится более раздражительным или подавленным, не хочет общаться, учиться и так далее. Практически каждый имеет соответствующий опыт хотя бы одной бессонной ночи", – сказала эксперт.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Сон не 100% времени идеален, но наш организм способен саморегулироваться. Иногда мы можем меньше поспать, меньше поесть и подвигаться. Часто все само приходит в норму, если проблема разовая, а не систематическая. Полностью же организм после ночи без сна может восстанавливаться несколько дней.

Эксперт напомнила, что многие работают посменно или вынуждены не спать по ночам по объективным причинам. Например, это касается родителей маленьких детей. Однако со временем их организм приходит в норму.

"Если у человека все в порядке со здоровьем, он без проблем вернется в ритм после одной бессонной ночи. Для этого достаточно дотерпеть до вечера и полноценно выспаться на следующую ночь. Иногда может хотеться немного подремать днем, в этом нет ничего особенного", – добавила врач.

При этом, если недостаток сна или практика периодических бессонных ночей продолжаются долго, это может создать угрозу психическому здоровью: повышается риск тревоги и депрессии. А вот когда человек плохо спит годами, последствия начинают угрожать физическому состоянию. Повышается риск гормональных нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний, заключила Черкасова.

