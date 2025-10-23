Сомнолог Черкасова назвала идеальную обстановку для погружения в сон

Житель Великобритании годами боролся с тяжелой бессонницей, пока не нашел неожиданное спасение в подкастах о преступлениях, сообщили зарубежные СМИ. Могут ли ужасающие истории быть эффективнее снотворного и почему популярные способы уснуть часто дают обратный эффект, разбиралась Москва 24.

"Что-то вроде подготовки к экзамену"

Житель Великобритании Рохан годами безуспешно боролся с тяжелой бессонницей. Как мужчина рассказал изданию The Guardian, за это время он перепробовал все – от таблеток и интеллектуальных игр до дорогих чаев и армейских техник засыпания, но ничего не помогало. Напротив, попытки уснуть лишь усиливали раздражение и напряжение.

"Чем больше я себя напрягал, тем сложнее становился сон", – признался Рохан.

Переломный момент наступил, когда мужчина отказался от борьбы. Проблема заключалась в том, чем занять ум, лежа в постели. В качестве эксперимента он начал слушать подкаст о реальных преступлениях – бесконечный монолог, который мозг мог бы пассивно усваивать.





Рохан поборовший бессонницу Прежде чем я успел опомниться, я узнал все, что только можно было знать о росте сект в университетских кампусах в 2010-х.

На следующее утро британец понял, что уснул, даже не заметив этого. Слушая ужасающие истории, он перестал концентрироваться на необходимости спать, и это сработало.

"Для многих из нас засыпание стало чем-то вроде подготовки к экзамену. Хотя на самом деле все наоборот: чем меньше усилий приложишь, тем быстрее заснешь", – поделился наблюдениями Рохан.

Теперь каждый вечер он находит новый "ужасный" подкаст, который помогает ему отключиться. Вместо того чтобы яростно пытаться вызвать в памяти расслабленное состояние, возможно, по-настоящему расслабляющим способом будет просто перестать так сильно беспокоиться, заключил он.

"Зависимость от внешних стимулов"

Тру-крайм подкасты – лишь один из многих нестандартных вариантов, которые люди используют для засыпания, рассказала Москве 24 врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

"Кто-то включает лекции по астрономии, аудиокниги или фоновый шум. В случае с тру-краймом помогло не содержание, а то, что человек перестал думать о бессоннице", – сказала она.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Попытки уснуть часто дают обратный эффект из-за повышенного внимания к процессу. Это похоже на ситуацию, когда человек в ресторане думает, что на него пристально смотрят, поэтому возникает дискомфорт и напряжение. То же происходит со сном: концентрация на засыпании мешает естественному процессу.

При этом сон не терпит вмешательства сознания, подчеркнула специалист.

"Чем больше мы фокусируемся на необходимости уснуть, тем дальше отодвигается засыпание. Если же человек начинает слушать что-то постороннее и переключает внимание, это может помочь заснуть, даже когда контент тревожный", – объяснила эксперт.

Однако это не универсальная рекомендация, заметила Черкасова.

"Кому-то, наоборот, такие методы мешают – разгоняют нервную систему или создают зависимость от внешних стимулов. Идеальный вариант – естественное засыпание в тишине, темноте или при негромком фоновом шуме, а не специально воспроизводимом контенте", – пояснила она.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская отметила, что просмотр тру-крайм контента способствует засыпанию и в связи с переключением на реальность.

"Сравнение с экранным ужасом помогает осознать: ты жив и здоров, что убирает тревожность и навязчивые мысли. Например, некоторые люди во время депрессии смотрят фильмы ужасов. Через час-два они избавляются от уныния, возвращаясь в реальность, и понимают, что жизнь прекрасна по сравнению с увиденным", – отметила она.





Диана Генварская врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук В целом для борьбы с бессонницей важно вечером исключать информационный шум, меньше слушать новости, отдавая предпочтение спокойным делам, общаться с друзьями. Помогают горячая ванна, расслабляющая музыка – это настраивает организм на сон, снижая уровень кортизола.

Специалист отметила, что если человек испытывает трудности с засыпанием на протяжении более чем 2–3 дней, то нужно обращаться к врачу для сдачи анализов и получения рекомендаций, которые помогут обойтись без сильнодействующих препаратов.

"Самостоятельно можно пробовать только несинтетические средства – травяные чаи, успокоительные сборы. Если они не помогают, тогда обязательно стоит посетить специалиста", – объяснила эксперт.

При этом важно заранее проверить показатели витамина D, кортизола, ТТГ – к специалисту лучше приходить подготовленным, изучив свое состояние, добавила Генварская.

По словам Черкасовой, обращаться за серьезным медикаментозным лечением стоит, когда нарушения сохраняются больше месяца, несмотря на соблюдение гигиены сна. Причин бессонницы может быть около сотни, поэтому специалист подбирает лечение индивидуально – от немедикаментозных методов до лекарственной терапии в зависимости от ситуации, заключила сомнолог.