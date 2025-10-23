Психиатр Генварская: тру-крайм контент отвлекает внимание и помогает заснуть

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Просмотр тру-крайм (документального жанра, исследующего реальные преступления. – Прим. ред.) контента помогает заснуть, так как переключает внимание, заявила в беседе с Москвой 24 врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

"Сравнение с экранным ужасом помогает осознать: ты жив и здоров, что убирает тревожность и навязчивые мысли. Например, некоторые люди во время депрессии смотрят фильмы ужасов. Через час-два они избавляются от уныния, возвращаясь в реальность, и понимают, что жизнь прекрасна по сравнению с увиденным", – прокомментировала специалист.

По ее словам, для борьбы с бессонницей также помогает избавление от лишнего информационного шума вечером. Также Генварская посоветовала меньше читать новостей, больше общаться с друзьями и отдавать предпочтение спокойным делам.

"Помогают горячая ванна, расслабляющая музыка – это настраивает организм на сон, снижая уровень кортизола", – сказала психотерапевт.

Но если человек не может заснуть больше двух или трех дней подряд, то нужно обратиться к врачу и сдать анализы. Также стоит попробовать травяные чаи и успокоительные сборы.

"Если они не помогают, тогда обязательно стоит посетить специалиста. При этом важно заранее проверить показатели витамина D, кортизола – к специалисту лучше приходить подготовленным, изучив свое состояние", – заключила Генварская.

Ранее специалисты рассказывали, что вечерний душ помогает бороться с бессонницей и повышает качество сна. Его стоит принимать за один-два часа до сна, а его продолжительность не должна быть больше 10 минут.

Температуру воды лучше выбрать около 40 градусов. Перед сном температура тела человека опускается примерно на один градус. После горячего душа тепло дольше сохраняется, что способствует быстрому засыпанию.