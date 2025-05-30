Врач Гаврилова: дефицит дофамина и железа приводит к частым ночным пробуждениям

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Дефицит определенных витаминов и гормонов может привести к частым ночным пробуждениям. Об этом Москве 24 рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Алена Гаврилова.

По ее словам, недостаток дофамина в мозге может выражаться в непроизвольном движении ног.

"Гормон отвечает за передачу импульсов из центральной нервной системы. При его дисбалансе ночью ноги могут подергиваться каждые несколько секунд", – объяснила специалист.

Она добавила, что эти движения не позволяют мозгу уйти в глубокий сон и постоянно возвращают его к первой стадии засыпания.





Алена Гаврилова врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации "Ассоциация сомнологов" Также ночные пробуждения возникают из-за стресса, который вызывает гиперактивацию коры мозга. Это происходит, если нас волнует сложный вопрос и решение не находится. То есть в таком состоянии мозг находится в повышенной готовности к пробуждению.

Кроме того, на качество сна влияет дефицит витаминов D, В1, В6, В9, а также магния, железа, йода, цинка и селена.

"Они нужны для нормального функционирования нервной системы. Например, магний – это природный релаксант, который участвует в процессе успокоения. Когда его недостаточно, появляется гипервозбуждение и частые ночные пробуждения", – указала врач.

Чтобы нормализовать качество сна, нужно соблюдать режим и заниматься спортом. Плюс до возвращения к качественному ночному отдыху следует убрать из рациона стимулирующие нервную систему кофе, чай и какао. Также важно создать комфортные условия для восстановления: например, закрыть окна шторами и проветрить комнату, заключила Гаврилова.

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