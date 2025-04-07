Врач Корхова: недосып может спровоцировать снижение иммунитета и набор веса

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Хронический недосып может спровоцировать снижение иммунитета и набор веса, сообщила врач-терапевт Ольга Корхова в беседе с "Газетой.ру".

Как объяснила специалист, недосып приводит к снижению защитных функций организма, из-за чего он становится более восприимчивым к инфекциям. Согласно исследованиям, риск заболеть простудой в три раза выше у людей, которые спят менее семи часов в сутки, против тех, кто спит восемь и больше часов в сутки, подчеркнула врач.

"В период сна активно вырабатываются цитокины – белки, отвечающие за борьбу с воспалением и вирусами. Если отдых недостаточен, их уровень снижается, вместе с чем увеличивается риск заболеваний", – добавила терапевт.

По словам Корховой, сон также влияет на регуляцию веса, так как недосып способен вызвать гормональный дисбаланс. В результате него у человека увеличивается концентрация гормона грелина, который вызывает аппетит, и уменьшается содержание гормона лептина, который отвечает за чувство сытости.

В связи с этим у человека возрастает риск переедания, набора веса и заболеваний, которые следуют за этим. Кроме того, недосып влияет на настроение и ментальное здоровье, подчеркнула врач. Например, после непродолжительного сна может возникнуть раздражительность, хроническая усталость, депрессия и тревожность.

Вместе с тем здоровый сон положительно влияет на работу мозга, но недостаток сна в некоторых случаях приводит к нарушению когнитивных функций.

"Даже одна бессонная ночь может ухудшить внимание, снизить продуктивность и затруднить принятие решений. Это особенно актуально для людей, чья работа связана с интеллектуальной деятельностью", – уточнила Корхова.

Она отметила, что для поддержания здоровья и хорошего самочувствия необходимо уделять внимание режиму сна и следить за его качеством. Если проблемы со сном становятся постоянными, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, травматолог, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Алексей Репетюк рассказал, что жизнь современного человека перенасыщена информацией, делами, которые неминуемо приводят к перегрузкам на работе, недостатку сна и, как следствие, стрессу. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, хронический стресс способен разрушать клетки организма под воздействием окислительных процессов, а тревожность оказывает влияние на все системы, в том числе нервную и опорно-двигательную.

"Хотя психоэмоциональное напряжение не является первопричиной ортопедических заболеваний, оно значительно усугубляет их течение: усиливает болевые ощущения, снижает подвижность суставов, ухудшает результаты реабилитации", – подчеркнул врач.

Он добавил, что ухудшение состояния при ревматоидном и псориатическом артритах, фибромиалгии и системной красной волчанке часто связано с повышенным уровнем гормона стресса – кортизола, который способствует развитию воспаления в организме.

Более того, при стрессе и тревожности в организме начинается процесс выработки аутоантител и цитокинов, которые атакуют собственные клетки. Вместе с тем снижается выработка гиалуроновой кислоты, которая отвечает за смазывание и смягчение суставов.

"Управление стрессом, здоровый образ жизни и своевременная медицинская помощь – основа профилактики суставных заболеваний. Ключевые рекомендации: нормализация сна, сбалансированное питание, контроль веса, умеренная физическая активность", – обратил внимание Репетюк.

Травматолог отметил, что тревожность помогут снизить медитация, дыхательные практики и йога, которые призваны повысить качество сна и самочувствия.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что зеленый чай и кефир – в числе напитков, которые помогут снять стресс.

К напиткам, которые борются со стрессом, эксперт также отнесла липовый чай. Он поможет справиться с нервной перегрузкой и улучшит работу сердечно-сосудистой системы, уточнила специалист.

Пить зеленый чай можно 3–4 раза в день. Однако стоит учитывать, что у некоторых он может вызвать аллергию, предупредила Писарева.