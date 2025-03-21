Диетолог Писарева перечислила лучшие напитки для снятия стресса

21 марта, 08:00Общество
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Зеленый чай и кефир – в числе напитков, которые помогут снять стресс. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
К напиткам, которые борются со стрессом, эксперт отнесла липовый чай. Он поможет справиться с нервной перегрузкой и улучшит работу сердечно-сосудистой системы.
"Чай с ромашкой в свою очередь успокаивает и снимает напряжение. А напитки с мелиссой и мятой – мощные антидепрессанты, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью", – указала Писарева.
Пить зеленый чай можно 3–4 раза в день. Однако стоит учитывать, что у некоторых он может вызвать аллергию, предупредила Писарева.
Еще один полезный напиток – какао: он содержит магний и витамины группы B, которые успокаивают нервную систему и помогают снять стресс.
"Однако в 100 граммах напитка содержится 230 килокалорий, поэтому лучше употреблять не более чашки в день", – отметила диетолог.
Кроме того, побороть стресс способен кефир. Чтобы достичь желаемого эффекта, эксперт рекомендовала пить стакан в день.
Ранее россиянам посоветовали есть для нормализации сна брокколи, помидоры и вишню, а также пить вишневый сок. Также в рацион следует включить продукты с содержанием магния, который содержится в кешью, миндале, семенах подсолнечника и кунжута.