Диетолог Писарева перечислила лучшие напитки для снятия стресса

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Зеленый чай и кефир – в числе напитков, которые помогут снять стресс. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

К напиткам, которые борются со стрессом, эксперт отнесла липовый чай. Он поможет справиться с нервной перегрузкой и улучшит работу сердечно-сосудистой системы.

"Чай с ромашкой в свою очередь успокаивает и снимает напряжение. А напитки с мелиссой и мятой – мощные антидепрессанты, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью", – указала Писарева.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Также можно пить зеленый чай, в котором достаточно много аминокислот L-теанина и витамина C. Они также положительно влияют на организм в периоды, когда есть стрессовые ситуации и тревожность.

Пить зеленый чай можно 3–4 раза в день. Однако стоит учитывать, что у некоторых он может вызвать аллергию, предупредила Писарева.

Еще один полезный напиток – какао: он содержит магний и витамины группы B, которые успокаивают нервную систему и помогают снять стресс.

"Однако в 100 граммах напитка содержится 230 килокалорий, поэтому лучше употреблять не более чашки в день", – отметила диетолог.

Кроме того, побороть стресс способен кефир. Чтобы достичь желаемого эффекта, эксперт рекомендовала пить стакан в день.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Как и другие ферментированные продукты, он содержит полезные бактерии. Кефир положительно влияет не только на функции кишечника, но и помогает снижать уровень нервозности, тревожности. Также в нем содержится триптофан. Это аминокислота, из которой образуется серотонин – гормон хорошего настроения и радости.

Ранее россиянам посоветовали есть для нормализации сна брокколи, помидоры и вишню, а также пить вишневый сок. Также в рацион следует включить продукты с содержанием магния, который содержится в кешью, миндале, семенах подсолнечника и кунжута.

