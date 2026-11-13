В Москве ветеринары провели одинаковые операции собакам-тезкам

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Бутовскую ветеринарную клинику доставили двух собак по кличке Рони, которым потребовалось хирургическое лечение из-за новообразований молочных желез. Об этом сообщается в канале сети государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Пациентками оказались две собаки-метиса в возрасте 8 и 14 лет. После обследования и подготовки хирург Дарья Матвеева провела животным мастэктомию – операцию по удалению молочных желез.

Обе процедуры прошли успешно, сейчас собаки восстанавливаются. Удаленные ткани направили на гистологическое исследование.

"Желаем двум удивительным пациенткам скорейшего выздоровления и навсегда избавиться от онкологических проблем!" – написали в публикации.

Ранее в "Мосветобъединении" рассказали о случае, когда плановая стерилизация помогла обнаружить у собаки опасное новообразование. Девятилетнюю Багиру привели на операцию из-за регулярной ложной щенности, и во время удаления матки и яичников хирург обнаружила крупную опухоль на правом яичнике. До этого новообразование никак себя не проявляло, а владельцы не подозревали о его существовании.