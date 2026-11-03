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03 ноября, 13:19

Общество

Столичные ветеринары удалили собаке крупную опухоль

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

Столичные ветеринары избавили 9-летнюю собаку Багиру от крупной опухоли. Об этом сообщила сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".

Животное поступило к хирургу Дарье Матвеевой на плановую овариогистерэктомию. Владельцы решились на полное удаление матки и яичников из-за регулярной ложной щенности, которая беспокоила питомца.

В ходе операции врач обнаружила на правом яичнике собаки большую опухоль. Новообразование никак не проявляло себя, и хозяева не подозревали о его существовании. В результате стерилизация спасла Багиру не только от нежелательной беременности, но и от опасного заболевания.

В "Мосветобъединении" отметили, что для профилактики тяжелых болезней репродуктивной системы рекомендуется стерилизовать домашних животных в раннем возрасте – от 10 месяцев.

Ранее специалисты Тушинской ветклиники помогли кошке с затяжными родами, которые длились больше суток. Хирург Наталья Польдяева провела экстренное кесарево сечение. В результате на свет появились три здоровых котенка. Они чувствуют себя хорошо.

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