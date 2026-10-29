Московские ветеринары спасли кошку после суток затяжных родов

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Специалисты Тушинской ветеринарной клиники помогли кошке с затяжными родами, которые длились больше суток. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в MAX.

Хирург Наталья Польдяева провела экстренное кесарево сечение. В результате у курильского бобтейла Ренески родились три здоровых котенка, все они чувствуют себя хорошо.

Ветврачи напомнили, что при затяжных родах у кошки следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это спасет и маму, и потомство.

Ранее ветеринары Донской ветклиники помогли ежихе с пиометрой – гнойным воспалением матки. Хозяева обратились к специалистам, заметив кровянистые выделения на подстилке животного. Операция прошла успешно, а перед выпиской питомец даже сфотографировался с хирургом.