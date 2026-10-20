Московские ветеринары помогли коту, застрявшему лапой в батарее

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Красногвардейской ветклинике помогают восстановиться 15-летнему мейн-куну по кличке Крокодил, у которого во время отдыха на батарее лапа застряла между секциями радиатора. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Неудачно встретившего отопительный сезон питомца удалось освободить без ожогов, однако после произошедшего у него нарушилась координация движений. Крокодил прошел обследование и сейчас находится под наблюдением невролога Екатерины Барановой.

Ветеринары напоминают владельцам животных о необходимости обезопасить радиаторы отопления. Специальные защитные экраны помогут предотвратить застревание лап питомцев между секциями батарей.

Ранее московские ветеринары извлекли из желудка и кишечника годовалого кота Румпеля 16 резинок для волос. Животное поступило в клинику с многократной рвотой, а после сложной операции и восстановления в стационаре его отпустили домой. Специалисты отметили, что поедание несъедобных предметов чаще встречается у кошек породы ориентал.

