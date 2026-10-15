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15 октября, 13:11

Общество

Московские ветеринары спасли собаку, съевшую шпажку от шашлыка

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Красногвардейской ветеринарной клинике Москвы помогли курцхаару Бруно, который проглотил шпажку от шашлыка. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение" в мессенджере MAX.

Семилетнего пса привезли на гастроскопию после того, как у него некоторое время наблюдались тошнота и недомогание. Во время обследования эндоскопист Анастасия Котина обнаружила в пищеводе деревянную шпажку, которую собака проглотила целиком.

Ветеринар извлекла инородный предмет с помощью специального оборудования. В клинике сообщили, что шпажка не успела повредить внутренние органы животного.

Ранее в Красногвардейской ветеринарной клинике помогли собаке по кличке Юзеф сохранить зрение после травмы глаза. Пес повредил роговицу щепкой на дачном участке, – после этого он начал прищуриваться, а роговица помутнела.

Офтальмолог Ксения Соколова обнаружила и удалила инородный предмет, а затем обработала поврежденный участок алмазным бором для лучшего заживления. На повторном приеме через две недели врач отметила положительную динамику – роговица восстанавливалась, воспаления не было, состояние глаза нормализовалось.

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