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07 октября, 13:27

Общество

В Бутовской ветклинике спасли мейн-куна с остановкой родов

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

В Бутовской ветклинике спасли мейн-куна по кличке Белла, которая поступила в медучреждение с остановкой родовой деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Пятилетней кошке провели ультразвуковое исследование, которое показало одного живого котенка. Хирург Дарья Матвеева и невролог Анастасия Латкина провели срочное кесарево сечение, благодаря чему малыш появился на свет.

В настоящее время Белла отходит от наркоза, а ветврачи согревают новорожденного и проверяют его жизненные функции. Если состояние котенка будет хорошим и он начнет самостоятельно есть, его вместе с матерью подготовят к выписке.

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Ранее специалисты ветеринарной клиники "Коптево" провели операцию 11-летней джек-рассел-терьеру по кличке Невада, которая проглотила нити от паласа. Хозяин заметил, как питомец глотает нити, после чего у животного началась многократная рвота и оно отказалось от корма.

В ближайшей ветклинике провели УЗИ, которое показало инородное тело в желудке, двенадцатиперстной и тощей кишке. Собаку экстренно направили на эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС). Хирург-эндоскопист и анестезиолог успешно удалили все нити. После этого Невада вернулась домой.

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