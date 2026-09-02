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02 сентября, 14:02

Общество

Московские ветеринары спасли кота, проглотившего почти метровый шнурок

Фото: MAX/"Моя ветклиника"

Кот по кличке Пэйн проглотил почти метровый шнурок от спортивных брюк. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Питомца доставили в Советскую ветклинику в плохом самочувствии. Он отказывался от еды, его тошнило. Хирург Анастасия Котина обнаружила инородное тело в желудочно-кишечном тракте животного.

Во время подготовки к операции после введения наркоза у кота сработал рвотный рефлекс, и часть длинной веревки вышла самостоятельно. Однако остальной фрагмент предмета оставался внутри и проходил через желудок и кишечник животного.

Питомцу потребовалось хирургическое вмешательство, врачи извлекли оставшуюся часть инородного тела. Общая длина двух фрагментов составила почти 100 сантиметров. Сейчас Пэйн находится вне опасности и восстанавливается после операции.

Ранее московские ветеринары спасли кошку, которую хозяева принесли на усыпление из-за небольшой опухоли. Врачи Кунцевской ветклиники забрали животное, провели операцию, и рана зажила без следа. Сейчас кошка чувствует себя хорошо и помогает студентам.

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