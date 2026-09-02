Фото: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

Задымление произошло на крыше трамвая на Варшавском шоссе в районе остановки "1-й Нагатинский проезд". Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Водитель действовал по инструкции, остановил трамвай и обеспечил безопасный выход всех пассажиров. В свою очередь, городские службы оперативно устранили задымление, после чего вагон был убран с линии, а движение восстановлено в короткие сроки.

Уточняется, что подробности произошедшего будут установлены специальной комиссией совместно с компанией-производителем "АО Трансмашхолдинг", которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла.

"Компания-производитель несет перед Московским метрополитеном ответственность за ежедневную эксплуатацию и текущее состояние вагонов. Вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки и обслуживание", – добавляется в сообщении.

Ранее на Кольцевой линии московского метро временно увеличивали интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за падения человека на пути. Сейчас движение введено в график.

Также было затруднено движение поездов через станцию Подольск Курского направления МЖД, включая МЦД-2, в обе стороны из-за остановки пригородного поезда № 6204.