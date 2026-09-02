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02 сентября, 16:56

Общество

Стоматолог, курьер и повар стали самыми высокооплачиваемыми профессиями для пенсионеров

Фото: 123RF.com/georgerudy

Стоматолог, курьер, повар и маляр вошли в число самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров в России в конце лета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.

Самую высокую зарплату предлагают стоматологу-терапевту в Екатеринбурге – от 200 до 300 тысяч рублей. Курьеру в Москве готовы платить до 257 тысяч рублей, повару в поселке Омчак Магаданской области – до 236 тысяч рублей, а маляру в Усть-Луге Ленинградской области – до 200 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге пенсионерам предлагают работу актером массовки с доходом до 200 тысяч рублей. Опыт участия в съемках не требуется, выплаты производятся ежедневно.

В Котовске комплектовщику на склад обещают от 150 до 200 тысяч рублей. В его обязанности входит упаковка, сортировка, перемещение и комплектация товаров, а работодатель предоставляет корпоративный транспорт, питание и спецодежду.

В Москве водителю-пенсионеру с правами категории B предлагают до 180 тысяч рублей. Ему предстоит развозить продукты по торговым точкам, при этом компания предоставляет автомобиль и оформляет сотрудника по трудовому договору.

Ранее в Минтруде сообщили, что до 2032 года российской экономике потребуется около 290 тысяч специалистов рабочих профессий – 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ. В число востребованных также войдут лаборанты химического анализа и специалисты по эксплуатации БПЛА.

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