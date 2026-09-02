Липецкие врачи выходили девочку весом 830 граммов с тяжелым пороком сердца

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В Липецком областном перинатальном центре выходили девочку, родившуюся на 29-й неделе беременности с весом 830 граммов, рассказали в региональном Минздраве.

У ребенка еще до рождения диагностировали сложный врожденный порок сердца – перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки. Из-за этого сердце работало с перегрузкой, и первый месяц жизни девочки врачи боролись за стабилизацию ее состояния.

Подобные пороки корректируются исключительно в федеральных медицинских центрах, однако перед этим требовалось набрать определенную массу – вес пациента должен был позволять применение аппарата искусственного кровообращения.

Врачи перинатального центра – реаниматологи и кардиологи – провели множество телемедицинских консультаций с федеральными коллегами, которые в режиме реального времени оценивали эхокардиограммы и уточняли план лечения.

Ключевым поворотом стало подключение к процессу мамы девочки, Елены Дзантиевой. По рекомендации медиков она перевезла дочь вместе с инкубатором в свою палату, когда вес ребенка составлял около 900 граммов. Мать овладела навыками сложного ухода за глубоко недоношенным младенцем с пороком сердца и вошла в состав лечебной бригады. В результате состояние девочки нормализовалось, и она стала набирать вес.

Через три месяца масса тела составила около 2 500 граммов, и девочку выписали под амбулаторное наблюдение. Но из-за порока развитие и прибавка в весе были затруднены: к году рост и вес существенно не соответствовали норме. Федеральные специалисты снова включились в процесс лечения.

Недавно девочку прооперировали в Центре сердечно-сосудистой хирургии, порок устранен. Сейчас девочка восстанавливается после операции, врачи ждут ее выписки, чтобы направить усилия на набор веса и полноценное развитие.

Ранее в Видновском перинатальном центре врачи выходили мальчика, родившегося на 27‑й неделе беременности с массой 650 граммов. На начальном этапе ребенка кормили через зонд и содержали в обогреваемой кроватке. Благодаря действиям медиков мальчик окреп, стал самостоятельно питаться из бутылочки и активно прибавлять в росте и весе. По данным неонатолога Ирины Рябых, сейчас его вес составляет 2 650 граммов, а рост – 48 сантиметров.

