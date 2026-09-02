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02 сентября, 17:10

Шоу-бизнес

Моргенштерн и Дудь устроили "ответ Shaman", попробовав соль на Мертвом море

Фото: Legion-Media.com/PEOPLETALK; Legion-Media.com/ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом); (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Рэпер Моргенштерн (полное имя – Алишер Моргенштерн, признан иноагентом в РФ) и журналист Юрий Дудь (признан иноагентом в РФ) во время совместного интервью побывали на побережье Мертвого моря в Израиле. Выпуск опубликован на YouTube.

Артист обратил внимание, что местные пляжи состоят не из песка, а из соли. Перед выходом на берег гостей специально инструктируют: в воде нельзя справлять нужду, так как из-за высокой концентрации соли это вызовет сильное жжение.

"Что бы здесь делал Shaman? Я просто боюсь представить. Если он Байкал так вылизывал... То здесь я..." – пошутил Дудь.

Рэпер поддержал шутку и предложил сделать "ответ Shaman".

"Кстати, можешь попробовать. Это самая что ни на есть настоящая неочищенная соль. Это примерно как батарейку лизать. Наш ответ Shaman. Наконец-то", – заявил Моргенштерн.

После этого собеседники взяли по куску соли и попробовали ее на вкус, предварительно "чокнувшись", словно бокалами.

В феврале Shaman опубликовал в соцсетях видео, как лизнул лед Байкала. Результат дегустации порадовал. Артист отметил, что "это вкусно".

Спустя время певец прокомментировал резонанс вокруг ролика, заявив, что не считает свой поступок постыдным. По его мнению, гораздо хуже, когда люди "выслуживаются перед Западом".

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