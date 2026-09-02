ВСУ нанесли удар по детским садам и школе в Энергодаре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Энергодара. Под атаку попали четыре детских сада и школа, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Он уточнил, что случившееся обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте задействованы оперативные службы, проводится фиксация разрушений и оценка ущерба.

"Особо хочу подчеркнуть чудовищность этого преступления: враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября – первый учебный день. Это вопиющий акт террора, демонстрирующий, что для киевского режима не существует никаких границ", – написал Балицкий.

В связи с произошедшим учебный процесс в Энергодаре, Васильевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах переведен на дистанционный формат, подчеркнул губернатор. Он также заверил, что учебный год в Запорожской области продолжится.

Ранее в День шахтера ВСУ нанесли удар по законсервированной шахте "Дуванная" в Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики. В результате жертвой стала ламповщица. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал девятиэтажный жилой дом в городе Днепрорудное Запорожской области.

