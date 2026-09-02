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02 сентября, 17:56

Политика

Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на БАМе

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Владимир Путин дал старт проходке второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Глава государства поблагодарил ветеранов строительства, которые реализовали первую часть проекта в "более сложных условиях". Кроме того, он выразил уверенность в том, что Северомуйский тоннель на БАМе будет построен.

Новый тоннель протяженностью 15,3 километра строится в Республике Бурятия параллельно действующему, который был возведен специалистами ГК "Бамтоннельстрой-Мост" в 2003 году. В проект инвестируется 340,7 миллиарда рублей без НДС, будет создано более 4 тысяч новых рабочих мест.

Госкорпорация ВЭБ участвует в финансировании строительства четырех объектов Восточного полигона. Планируемый объем поддержки со стороны госкорпорации составит до 500 миллиардов рублей, включая кредитное финансирование и гарантийную поддержку.

Ранее в России завершились работы по созданию полигона "Саблино – Тосно" для тестирования технологий высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Уточнялось, что там под нагрузкой поездов "Сапсан" проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ.

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