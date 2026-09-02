РЖД выставили на продажу историческое здание на станции Кунцево

Фото: property.rzd.ru

Российские железные дороги выставили на торги историческое здание на железнодорожной станции Кунцево в Москве. Информация появилась в разделе по реализации и аренде на сайте недвижимости РЖД.

Как следует из описания лота, площадь одноэтажного здания – 482 квадратных метра. Первоначальная стоимость составляет 112 миллионов 857 тысяч 320 рублей.

Согласно данным из объявления, объект был построен в 1897 году. Автором проекта стал архитектор Белорусского вокзала Иван Струков. Здание входит в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее РЖД в четвертый раз выставили на торги столичный Рижский вокзал. Начальная цена составила 4 009 265 260 рублей.

Вокзал долгое время не используется по назначению, но его здания являются объектами культурного наследия и полностью готовы к эксплуатации.

