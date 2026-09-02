Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 17:40

Город

РЖД выставили на продажу историческое здание на станции Кунцево

Фото: property.rzd.ru

Российские железные дороги выставили на торги историческое здание на железнодорожной станции Кунцево в Москве. Информация появилась в разделе по реализации и аренде на сайте недвижимости РЖД.

Как следует из описания лота, площадь одноэтажного здания – 482 квадратных метра. Первоначальная стоимость составляет 112 миллионов 857 тысяч 320 рублей.

Согласно данным из объявления, объект был построен в 1897 году. Автором проекта стал архитектор Белорусского вокзала Иван Струков. Здание входит в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее РЖД в четвертый раз выставили на торги столичный Рижский вокзал. Начальная цена составила 4 009 265 260 рублей.

Вокзал долгое время не используется по назначению, но его здания являются объектами культурного наследия и полностью готовы к эксплуатации.

Рижский вокзал выставили на торги в четвертый раз

Читайте также


экономикагород

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика