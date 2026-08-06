В Москве выставлены на торги старинные палаты Кожевенной слободы

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Объект культурного наследия федерального значения "Палаты Кожевенной слободы" выставлены на торги в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

Памятник архитектуры допетровской эпохи расположен по адресу Кожевническая набережная, дом 19, строение 6.

"Квадратное в плане двухэтажное здание увенчано высокой четырехскатной крышей. Кирпичные украшения фасада сохранились. Вероятнее всего, первый этаж выполнял функции хранения товаров или администрирования торговли", – говорится в сообщении.

После одной из петровских реформ в здании разместилась городская таможня, где взимали плату за переправу товаров через Москву-реку. С 1983-го по конец 2010-го здесь была редакция журнала "Знание – сила".

В состав лота внесены продажа здания площадью 525,7 квадратного метра и аренда участка 0,18 гектара. В объекте можно будет сделать ресторан, офис или использовать для других коммерческих целей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 сентября. Аукцион пройдет 11 сентября. Начальная цена лота составляет 67,42 миллиона рублей. Победитель должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия и соблюдать требования по его содержанию и использованию.

Ранее на городские торги было выставлено коммерческое помещение площадью 276,2 квадратного метра в Басманном районе. Оно расположено на улице Маросейке, доме 2/15, строении 1. Объект имеет отдельный вход и занимает подвал трехэтажного здания – объекта культурного наследия федерального значения "Жилой дом" конца XVIII века.

