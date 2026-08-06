Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 15:22

Город

В Москве выставлены на торги старинные палаты Кожевенной слободы

Фото: "Яндекс Карты"

Объект культурного наследия федерального значения "Палаты Кожевенной слободы" выставлены на торги в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

Памятник архитектуры допетровской эпохи расположен по адресу Кожевническая набережная, дом 19, строение 6.

"Квадратное в плане двухэтажное здание увенчано высокой четырехскатной крышей. Кирпичные украшения фасада сохранились. Вероятнее всего, первый этаж выполнял функции хранения товаров или администрирования торговли", – говорится в сообщении.

После одной из петровских реформ в здании разместилась городская таможня, где взимали плату за переправу товаров через Москву-реку. С 1983-го по конец 2010-го здесь была редакция журнала "Знание – сила".

В состав лота внесены продажа здания площадью 525,7 квадратного метра и аренда участка 0,18 гектара. В объекте можно будет сделать ресторан, офис или использовать для других коммерческих целей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 сентября. Аукцион пройдет 11 сентября. Начальная цена лота составляет 67,42 миллиона рублей. Победитель должен будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия и соблюдать требования по его содержанию и использованию.

Ранее на городские торги было выставлено коммерческое помещение площадью 276,2 квадратного метра в Басманном районе. Оно расположено на улице Маросейке, доме 2/15, строении 1. Объект имеет отдельный вход и занимает подвал трехэтажного здания – объекта культурного наследия федерального значения "Жилой дом" конца XVIII века.

РЖД в третий раз выставили на торги Рижский вокзал

Читайте также


город

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика