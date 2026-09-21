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Новости

21 сентября, 18:21

Город

Монтаж катка начался на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Монтаж катка начался на ВДНХ. Работы проводятся в преддверии нового зимнего сезона.

Специалисты, в частности, устанавливают ограждения, а также приступили к монтажу конструкций.

В сезоне-2025/2026 каток на ВДНХ открылся 25 ноября. Площадь ледового покрытия составляла более 20 тысяч квадратных метров. Дорожки находились вдоль Главной аллеи, а также вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Для всех желающих были открыты пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения и многое другое. Одновременно кататься на льду могли почти 5 тысяч человек. Там выступали фигуристы, а также проводились театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы.

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