Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Подготовка к зимнему сезону стартовала в парках Москвы. Работы организованы сразу по нескольким направлениям: консервация летних объектов, уборка листвы, подготовка цветников, уход за животными и обслуживание техники для лыжных трасс, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 31 октября в парке "Фили" начнется консервация веревочного парка, в рамках чего специалисты осмотрят все элементы. Металлические детали они очистят и обработают антикоррозийными составами, веревки и тросы – средствами от пересыхания, а деревянные элементы – влагозащитными пропитками. Несущие конструкции останутся на месте, отдельные модули уберут на хранение в сухое помещение.

В саду имени Н. Э. Баумана в течение октября закроются спортивные площадки. При этом детские городки продолжат работу. В Терлецком лесопарке и парке у прудов "Радуга" останутся открытыми всесезонные площадки для игр и спорта. В парке "Ходынское поле" теннисные корты проработают до конца сентября, а роллердром – до 31 октября, после чего площадку переоборудуют под каток. В Таганском парке и детском парке имени Н. Н. Прямикова мастера демонтируют уличную мебель – шезлонги, теннисные столы, скамейки и урны.

В свою очередь, Московская усадьба Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" уже временно приостановила работу для подготовки елки, оформления домиков героев и разработки зимней программы.

Вместе с тем процесс уборки территорий меняется с началом листопада. В парке "Северное Тушино" листву убирают с дорожек, детских и спортивных площадок, а также решеток ливневой сети. Обычные грабли сменяются вакуумными подметально-уборочными и тротуароуборочными машинами, а также мягкими веерными граблями, которые не повреждают газон.

В усадьбе Воронцово специалисты используют дифференцированный подход. Как пояснила начальник отдела содержания территорий усадьбы Екатерина Воронкова, для твердых покрытий применяется как ручная, так и механизированная техника – поливомоечная машина и пылесосы. Для очистки газонов и площадок с резиновым покрытием задействуют воздуходувки.

Ежедневно специалисты собирают листву и вдоль пешеходных зон в Терлецком лесопарке и парке у прудов "Радуга". В октябре они проведут формовочную обрезку деревьев над дорожками, чтобы уборочная техника могла свободно передвигаться по ним зимой. В парке "Ходынское поле" осенние работы продлятся до 1 ноября, собранную листву вывезут. В парке "Сокольники" дополнительно промывают дорожки, а с Путяевского пляжа и Золотого пруда убирают лежаки.

Осенью в парковых цветниках убирают однолетние растения, обрезают многолетники и розы, высаживают луковичные, чтобы они взошли весной. В парке "Фили" уборка однолетних растений пройдет до конца сентября, высадка тюльпанов – до конца октября, а при приближении заморозков специалисты подготовят укрытие для роз.

В "Сокольниках" готовят к зиме несколько площадок. Многолетние цветы на клумбах обрезают и укрывают, цветники обрамляют живой изгородью из березолистной спиреи. Кроме того, на зиму закрываются большой и малый розарии и Сиреневый сад. Оранжерейные растения переносят в теплое помещение, а кувшинки – в глубокий водоем.

В музее-заповеднике "Царицыно" осенние работы на цветниках проведут. Параллельно в оранжерейный комплекс до середины сентября привезут все украшавшие территорию летом растения в кадках.

В парке "Ходынское поле" выкопать однолетние растения и посадить луковичные планируют к началу октября. В Терлецком лесопарке и парке у прудов "Радуга" клумбы засыплют цветной щепой или засадят луковичными растениями, которые зацветут в апреле – начале мая. В саду "Эрмитаж" в розарии обрезают розы, утепляют корневую систему и укрывают растения.

В Лианозовском парке особое внимание уделяют лебедям Ромео и Джульетте, а также их подросшему потомству. Как только наступят ночные заморозки, их перенаправят в теплый вольер, где под присмотром орнитологов птицы проведут всю зиму.

В парке "Северное Тушино" и в Алешкинском лесу на территории природно-исторического парка "Тушинский" ведется подготовка техники для лыжных трасс. Специалисты регулярно осматривают ратраки, снегоходы и другое оборудование. Перед образованием устойчивого снежного покрова на лыжных трассах установят таблички "Старт" и "Финиш", оборудуют пункты обогрева и первой помощи.

В Терлецком лесопарке и парке у прудов "Радуга" перед обустройством лыжных трасс обрежут ветви вдоль маршрута и установят точки старта и финиша. В ландшафтном парке Митино осматривают снеговые пушки для искусственного оснежения трасс, проводят техосмотр ледозаливочных машин и квадроциклов.

Главный инженер сада "Эрмитаж" Илья Андросенко указал, что подготовка катка в саду является сложным техническим процессом, который стартует заранее. Специалистам необходимо сформировать ледовое покрытие и создать зимнюю экосистему с павильонами, пунктом проката и зонами отдыха.

В ноябре начнется подготовка стадиона к заливке катка в Таганском парке.

Ранее подготовка инфраструктуры к зимнему периоду началась на Московской железной дороге (МЖД). Работы проведут на вокзалах, транспортно-пересадочных узлах МЦК и МЦД. Специалисты проверят работу систем водо- и теплоснабжения, внутренних систем отопления, кондиционирования и вентиляции.

