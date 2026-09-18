Число ДТП с каршерингом в Москве снизилось на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Число аварий с каршерингом в Москве снизилось на 25% в период с января по август 2026 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, отметил он, пострадавших в таких ДТП стало меньше на 27%, а погибших – на 40%. Снижению аварийности способствовал комплекс мер, включающий обязательную верификацию пользователей через Mos ID, когнитивные задания на реакцию перед поездкой, штрафы за опасную езду и блокировку аккаунтов в случае регулярных нарушений правил.

Также столичная Госавтоинспекция проводит рейды на дорогах, в городе выделяются субсидии на обновление автопарка. Это дает гарантию, что в аренду предоставляются только надежные автомобили.

Ранее стало известно, что число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в России выросло почти на 40% за 8 месяцев. В таких авариях погиб 51 человек, еще 3,6 тысячи были травмированы. Лидерами по аварийности стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Нижегородская области.

