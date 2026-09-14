Число ДТП с самокатами в России выросло почти на 40% за восемь месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

В России за восемь месяцев 2026 года почти на 40% увеличилось число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. За этот период произошло 3,4 тысячи таких аварий, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ГИБДД.

В них погиб 51 человек, еще 3,6 тысячи получили травмы. При этом смертность снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число пострадавших выросло на 40%. В 2,3 тысячи случаев, или 68% от общего числа аварий, причиной стало нарушение правил дорожного движения пользователями СИМ.

Наибольшее количество таких ДТП традиционно приходится на регионы с крупным парком электросамокатов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская и Челябинская области. Самый заметный прирост аварийности зафиксировали в Татарстане – на 167%, Санкт-Петербурге – на 129%, Краснодарском крае – на 63% и Челябинской области – на 61,9%.

При этом в Чечне, Ингушетии, Туве, Брянской области и новых регионах ДТП с участием СИМ за этот период не зарегистрировали.

После нескольких лет роста аварийность с электросамокатами начала снижаться в 2025 году. Эксперты связывали это с ужесточением контроля: операторы кикшеринга стали чаще штрафовать пользователей за нарушения, появилась обязательная верификация, а также камеры для фиксации нарушений. С апреля 2026 года показатели вновь начали расти, причем к августу темпы увеличения ускорились.

В Москве увеличение числа поездок на арендных электросамокатах также стало одним из факторов роста показателей. В столичном Дептрансе сообщили, что за сезон количество поездок увеличилось на 25%, или на 11 миллионов, а среднесуточный показатель вырос на 20% – примерно на 60 тысяч поездок. В ведомстве также отмечают рост использования личных электросамокатов.

При этом в Подмосковье, по данным регионального Минтранса, на частные СИМ приходится около двух третей аварий. С 30 сентября власти планируют ввести авторизацию для всех пользователей кикшеринга через "Госуслуги", чтобы повысить контроль за соблюдением правил.

В Санкт-Петербурге среди причин аварийности также называют смешение потоков пешеходов и пользователей СИМ, недостаток специальной инфраструктуры и слабый контроль за нарушителями. В этом сезоне в городе начали тестировать идентификацию пользователей кикшеринга через "Госуслуги" и MAX, что в дальнейшем позволит устанавливать нарушителей и автоматически оформлять штрафы.

В УГИБДД Ставропольского края считают, что проблема связана в том числе с тем, что городская инфраструктура не успевает адаптироваться к распространению нового вида транспорта. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Евгений Синицын отметил нехватку велодорожек и велопешеходных маршрутов, а также низкую транспортную культуру части пользователей.

"Электросамокат часто воспринимается не как транспорт, а как "игрушка с батарейкой": люди ездят вдвоем и втроем, нарушают правила, не оценивают риски", – сказал Синицын.

Ранее столичная Госавтоинспекция подвела итоги рейда "СИМ", направленного на проверку соблюдения ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, включая курьеров. По итогам мероприятия составлено более 3 тысяч административных материалов: 1 257 протоколов – на пользователей СИМ, 980 – на курьеров и 805 – на велосипедистов. В ведомстве отметили, что контроль за этими категориями участников движения будет продолжен.