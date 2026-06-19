Подросток на мопеде сбил 4-летнюю девочку на севере Москвы

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16-летний подросток на электромопеде сбил 4-летнюю девочку на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Правобережной улице. Ребенка доставили в больницу.

Прокуратура Северного административного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств ДТП.

Ранее в результате аварии в Большом Купевенском проезде в Ивановском районе погиб мотоциклист. С ним столкнулся водитель "Лады", который в этот момент поворачивал налево.

Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль принятие процессуальных решений по факту случившегося. Ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.