Мотоциклист погиб на востоке Москвы в ДТП с автомобилем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате ДТП в Большом Купевенском проезде в Ивановском районе погиб мотоциклист. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

Авария произошла около дома 14: водитель "Лады", поворачивая налево, столкнулся с мотоциклистом.

Следственные органы и Госавтоинспекция работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее столичный Дептранс заявил, что число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов сократилось в городе на 10% за первые пять месяцев 2026 года. Всего за этот период случилось 207 аварий. Их жертвами стали восемь человек.