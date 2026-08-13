Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 12:13

Общество

Благотворительная акция "Подари яблоко!" состоится в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Благотворительная акция "Подари яблоко!" пройдет на шести московских ярмарках с 14 по 16 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пункты сбора откроют на ярмарках на проспекте Маршала Жукова, улице 1905 года, Семеновской площади, Профсоюзной улице, в Старом Петровско-Разумовском проезде и в проезде Березовой Рощи. Чтобы принять участие, необходимо просто принести туда фрукты.

Организаторы советуют выбирать неповрежденные плоды и приносить их в небольших пакетах или коробках, чтобы волонтерам было легче собирать их для отправки. Яблоки быстро поступят в приграничные регионы, где их получат дома престарелых, детские дома и центры помощи семьям с детьми.

Акция приурочена к Яблочному Спасу, который отмечается 19 августа. Этот праздник является днем урожая, когда нужно делиться плодами с нуждающимися. "Подари яблоко!" проводится уже три года подряд.

В прошлые годы фрукты поступили в благотворительные фонды и центры помощи. Из некоторых яблок на благотворительной кухне сделали повидло для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем участники городской программы лояльности "Миллион призов" могут потратить полученные баллы на сувениры, сделанные подопечными благотворительных фондов. В прошлом году москвичи заказали свыше 21 тысячи таких изделий, а всего за время действия программы – более 57 тысяч. Все средства получают соответствующие некоммерческие организации.

Читайте также


обществогород

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика