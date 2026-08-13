Благотворительная акция "Подари яблоко!" состоится в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Благотворительная акция "Подари яблоко!" пройдет на шести московских ярмарках с 14 по 16 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пункты сбора откроют на ярмарках на проспекте Маршала Жукова, улице 1905 года, Семеновской площади, Профсоюзной улице, в Старом Петровско-Разумовском проезде и в проезде Березовой Рощи. Чтобы принять участие, необходимо просто принести туда фрукты.

Организаторы советуют выбирать неповрежденные плоды и приносить их в небольших пакетах или коробках, чтобы волонтерам было легче собирать их для отправки. Яблоки быстро поступят в приграничные регионы, где их получат дома престарелых, детские дома и центры помощи семьям с детьми.

Акция приурочена к Яблочному Спасу, который отмечается 19 августа. Этот праздник является днем урожая, когда нужно делиться плодами с нуждающимися. "Подари яблоко!" проводится уже три года подряд.

В прошлые годы фрукты поступили в благотворительные фонды и центры помощи. Из некоторых яблок на благотворительной кухне сделали повидло для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем участники городской программы лояльности "Миллион призов" могут потратить полученные баллы на сувениры, сделанные подопечными благотворительных фондов. В прошлом году москвичи заказали свыше 21 тысячи таких изделий, а всего за время действия программы – более 57 тысяч. Все средства получают соответствующие некоммерческие организации.

