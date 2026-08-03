Москвичи могут помочь школьникам из новых регионов подготовиться к 1 сентября

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" приглашает жителей столицы присоединиться к ежегодной акции "Соберем ребенка в школу". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция направлена на поддержку учащихся из новых регионов России. С 3 августа по 30 сентября 2026 года в 24 пунктах приема, в том числе в 15 штабах "Москва помогает", можно передать канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие необходимые вещи. За предыдущие годы участники акции собрали для детей свыше 680 тысяч товаров для учебы.

Школьникам можно принести тетради, обложки, ручки, простые и цветные карандаши, линейки, циркули, транспортиры, чертежные наборы, ластики, точилки, рюкзаки, пеналы и тетради для нот. Также принимают школьную и спортивную форму, повседневную и спортивную обувь для детей от шести до 17 лет. Все товары должны быть новыми, в целой упаковке, одежда – с бирками.

Большинство пунктов приема работают с 10:00 до 19:00. Ежедневно помощь принимают по адресам: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1; Петрозаводская улица, дом 18, корпус 1; Вересковая улица, дом 5; Фортунатовская улица, дом 14; Варшавское шоссе, дом 76, корпус 2; улица Винокурова, дом 2; Остафьевская улица, дом 8, корпус 2; Севастопольский проспект, дом 61, корпус 1; 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1; улица Маршала Новикова, дом 5; Зеленоград, корпус 239.

По будням с 10:00 до 19:00 открыты пункты на Беломорской улице (дом 16а), в Ясном проезде (дом 8, корпус 1), на Косинской улице (дом 24, корпус 3), улице Трофимова (дом 9), Братиславской улице (дом 15, корпус 2), Беловежской улице (дом 83), Аэродромной улице (дом 6), Ландышевой улице (дом 3), в Зеленограде (корпус 145).

Пункт на Страстном бульваре (дом 15/29, строение 1) работает по будням с 10:00 до 17:00, на Ленинском проспекте (дом 6, строение 3) – с 10:00 до 18:00. На Бакунинской улице (дом 100, строение 6) помощь принимают ежедневно с 10:00 до 18:00. В Троицке пункт на Сиреневом бульваре (дом 2) открыт по средам, четвергам и воскресеньям с 10:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), а по пятницам и субботам – с 12:00 до 21:00 (перерыв с 15:00 до 16:00).

Работу штабов поддерживают добровольцы. Волонтеры встречают жителей, принимают товары, проверяют упаковку, сортируют вещи и комплектуют коробки. Затем из собранной помощи формируют грузы для отправки получателям. Помимо этого, собственные сборы проводят волонтерские центры при школах, колледжах и вузах. К акциям присоединяются учащиеся, родители и педагоги.

С февраля 2022 года в столице работает проект "Москва помогает", в который входит ежегодная акция "Соберем ребенка в школу". За это время участники передали свыше 5,1 миллиона единиц товаров. В городские штабы можно приносить продукты длительного хранения, средства личной гигиены, детские товары, новую одежду, постельные принадлежности, канцелярию и другие необходимые вещи. Всего к проекту присоединились более 87 тысяч москвичей и 825 организаций.

Ранее сообщалось, что столичный предприниматель Александра Евсеева наладила регулярные поставки пряников ручной работы в зону СВО. Свою продукцию она реализует в рамках городских фестивалей "Московские сезоны", "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

Торговое место в Столешникове переулке предоставляется участникам проектов на безвозмездной основе. Производство ориентировано на натуральный состав: изделия готовятся исключительно на сливочном масле без использования маргарина.