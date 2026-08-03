Полицейские изъяли 11 килограммов мефедрона у двух мужчин на северо-востоке Москвы

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Северо-Восточному административному округу изъяли 11 килограммов наркотиков у двух мужчин на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Мужчин задержали на выходе из лесопарка на Алтуфьевском шоссе. При личном досмотре у фигурантов обнаружили 16 пакетов с порошкообразным веществом. Также изъяты электронные весы со следами наркотика и упаковочные материалы. Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном.

Как установили полицейские, задержанные забрали крупную партию наркотиков в лесопарке и планировали организовать ее сбыт на территории нескольких регионов России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере". В отношении обоих мужчин суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в столичном районе Отрадное задержали 52-летнюю женщину, у которой при себе были найдены 13 свертков с неизвестным веществом. При этом экспертиза показала, что часть изъятого общей массой более 10 грамм содержит метадон. Еще одна партия неизвестного вещества была найдена во время обыска в квартире.

