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03 августа, 10:54

Политика

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку

Фото: ТАСС/пресс-служба судов Оренбургской области

Отбывающий пожизненное заключение в исправительной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку, сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Трубников.

По его словам, сейчас Арашуков находится в штрафном изоляторе (ШИЗО) без права выхода на работу. Причиной голодовки стало требование обеспечить "нормальные условия" для трудовой деятельности. Адвокат уточнил, что заключенный употребляет только воду.

Арашукова задержали в январе 2019 года, позже был задержан его отец. В конце 2022 года их приговорили к пожизненному лишению свободы за организацию убийств, в том числе зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Спустя некоторое время выяснилось, что Арашуков передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку за создание комфортных условий в колонии. За 3 миллиона рублей он хотел получить больше телефонных звонков и встреч с родственниками, посылок и передач, а также возможность выбрать определенные работы на территории исправительного учреждения. Помимо этого, он хотел отбывать наказание в одной камере с указанным им заключенным.

За это его приговорили еще к 10 годам колонии и выписали штраф в размере 120 миллионов рублей. Деньги, которые были предназначены для взятки, обратили в доход государства.

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