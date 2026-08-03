Лантратова помогла бойцу СВО вернуться в пункт постоянной дислокации после гибели брата

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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла участнику спецоперации вернуться в пункт постоянной дислокации части после гибели брата. Об этом сообщает RT.

В аппарат омбудсмена обратилась мать двух бойцов. Ее старший сын погиб в зоне спецоперации, а младший в это время тоже находился на передовой.

По действующим нормам военнослужащие, у которых на СВО погибли близкие родственники, должны переводиться в пункт постоянной дислокации воинской части. Однако оформление документов затянулось.

Лантратова вместе с региональным омбудсменом направила запрос в министерство обороны и успешно вернули военнослужащего в часть.

Ранее Лантратова совместно с Минобороны РФ помогла родственникам разыскать раненого бойца, с которым была потеряна связь. К ней обратилась супруга участника СВО из Сахалинской области.

Выяснилось, что военнослужащий проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.