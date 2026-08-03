Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 11:26

Общество

Лантратова помогла бойцу СВО вернуться в пункт постоянной дислокации после гибели брата

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла участнику спецоперации вернуться в пункт постоянной дислокации части после гибели брата. Об этом сообщает RT.

В аппарат омбудсмена обратилась мать двух бойцов. Ее старший сын погиб в зоне спецоперации, а младший в это время тоже находился на передовой.

По действующим нормам военнослужащие, у которых на СВО погибли близкие родственники, должны переводиться в пункт постоянной дислокации воинской части. Однако оформление документов затянулось.

Лантратова вместе с региональным омбудсменом направила запрос в министерство обороны и успешно вернули военнослужащего в часть.

Ранее Лантратова совместно с Минобороны РФ помогла родственникам разыскать раненого бойца, с которым была потеряна связь. К ней обратилась супруга участника СВО из Сахалинской области.

Выяснилось, что военнослужащий проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.

Читайте также


общество

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика