03 августа, 11:26Общество
Лантратова помогла бойцу СВО вернуться в пункт постоянной дислокации после гибели брата
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла участнику спецоперации вернуться в пункт постоянной дислокации части после гибели брата. Об этом сообщает RT.
В аппарат омбудсмена обратилась мать двух бойцов. Ее старший сын погиб в зоне спецоперации, а младший в это время тоже находился на передовой.
По действующим нормам военнослужащие, у которых на СВО погибли близкие родственники, должны переводиться в пункт постоянной дислокации воинской части. Однако оформление документов затянулось.
Лантратова вместе с региональным омбудсменом направила запрос в министерство обороны и успешно вернули военнослужащего в часть.
Ранее Лантратова совместно с Минобороны РФ помогла родственникам разыскать раненого бойца, с которым была потеряна связь. К ней обратилась супруга участника СВО из Сахалинской области.
Выяснилось, что военнослужащий проходит лечение в Мариинской больнице Санкт-Петербурга.