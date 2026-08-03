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03 августа, 11:47

Мэр Москвы

Собянин рассказал о создании в Москве доступной спортивной инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва создает комфортные условия для любителей активного отдыха. В 2026 году продолжится обустройство новой и обновление уже имеющейся спортивной инфраструктуры в разных районах, рассказал Сергей Собянин в МАХ.

Например, на Куликовской улице в Северном Бутове уже готов многофункциональный спортивный кластер. В нем оборудовали площадки для игры в баскетбол и волейбол, беговые дорожки и футбольное поле с трибунами. Рядом специалисты установили столы для настольного тенниса и тренажеры, сделали воркаут-зону и полосу препятствий.

Еще один объект был создан в районе Вешняки. Там сделали универсальное спортивное поле с зонами для баскетбола или стритбола, тренажеры и воркаут. В Новогирееве специалисты построят универсальную спортивную площадку. На ней появится фитнес-зона с силовыми тренажерами и турниками, а также столы для настольного тенниса.

В Нагатинском Затоне во дворе дома 31, корпуса 1, на Судостроительной улице специалисты обновят зону с силовыми тренажерами и воркаут-комплексом, рядом они заменят старую хоккейную коробку на современную.

Аналогичные работы проведут по всей Москве. Всего в этом году планируется отремонтировать более 2 тысяч дворов.

В 2025 году в Москве было благоустроено свыше 800 спортивных площадок. За год удалось обустроить порядка 50 футбольных полей, более 10 площадок для стритбола, около 140 зон для настольного тенниса, а также свыше 100 многофункциональных площадок для различных видов спорта и еще примерно 10 скейт-парков.

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