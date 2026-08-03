РЕН ТВ: пятерых детей изъяли у матери в Самарской области из-за антисанитарии

Фото: телеграм-канал "Самара №1"

В Самарской области органы профилактики изъяли у матери пятерых несовершеннолетних детей. Они проживали в захламленной квартире в антисанитарных условиях. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку поместили в дом ребенка, а их братьев в возрасте шести, семи и одиннадцати лет направили в социально-реабилитационный центр, рассказал собеседник телеканала.

Мать детей согласилась пройти лечение в наркологическом диспансере. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Краснодарском крае отец в течение нескольких лет истязал собственных детей. Мужчина применял физическую силу, в том числе с использованием различных предметов и электрошокера для наказания десятилетней дочери и восьмилетнего сына.