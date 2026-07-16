На Алтае вынесли приговор женщине, которая била и выгоняла на улицу сыновей

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Суд в Алтайском крае вынес приговор 41-летней жительнице Мамонтовского района, которая систематически избивала двух сыновей и выгоняла их на улицу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, женщина, употребив спиртные напитки, регулярно применяла к детям физическое насилие. По незначительным поводам она наносила сыновьям удары различными предметами, а также выгоняла их на улицу, причиняя физическую боль и психические страдания.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Женщина признана виновной в истязании, совершенном с особой жестокостью в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, находящихся в беспомощном состоянии, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию детей, соединенном с жестоким обращением", – говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время над детьми установлена опека.

Ранее в Туле завели уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, который постоянно истязал своего 6-летнего сына. По версии следствия, злоумышленник избивал ребенка руками, ремнем и другими предметами, а также связывал и изолировал от общения.

Пострадавшего мальчика и четверых его братьев изъяли из семьи и поместили в специализированные учреждения, где им окажут помощь. Отцу предъявлено обвинение, суд отправил его под стражу.

