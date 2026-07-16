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16 июля, 13:19

Технологии

Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play

Фото: 123RF.com/somemeans

Приложения VK, МАХ, "Одноклассники" исчезли из Google Play. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Несмотря на это, установленные программы продолжают функционировать в штатном режиме без ограничений. В настоящее время сервисы VK и МАХ можно найти в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps, а также других платформах для Android.

В пресс-службе заверили, что и обновления приложений также доступны, для этого необходимо выбрать кнопку "Обновить" на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные магазины приложений. При этом пользователи Android-устройств по-прежнему будут получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАХ и в приложениях VK.

Сейчас вышеуказанные приложения остаются недоступными в том числе в российском маркете App Store. МАХ исчез в начале июня, что привело к прекращению получения push-уведомлений для российских пользователей устройств Apple. Американская компания тогда объяснила это решение необходимостью соблюдения санкционных правил.

Мобильные приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", VK мессенджер, VK знакомства, VK Video, VK Music, "Одноклассники", Mail.ru и Skillbox, в свою очередь, пропали в конце того же месяца.

Спустя еще полмесяца Европейский союз принял решение о введении санкций против компании VK. Данное решение было аргументировано тем, что фирма является головной организацией ООО "Коммуникационная платформа", разработавшей МАХ.

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