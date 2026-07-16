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16 июля, 13:09

Политика

Пентагон начнет проверять военнослужащих на дефицит тестостерона

Фото: Getty Images/Chip Somodevilla

Пентагон будет проверять военнослужащих на дефицит тестостерона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова главы военного ведомства США Пита Хегсета.

Новое обследование станет частью ежегодного медицинского осмотра для военнослужащих в возрасте от 30 лет и старше. Более молодые солдаты также смогут пройти проверку по собственному желанию. При выявлении недостаточного уровня гормона мужчинам будет назначен курс гормональной терапии для его повышения.

Ранее Пентагон впервые на высшем уровне провел испытания лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико. На демонстрации присутствовали Хегсет и технический директор Эмиль Майкл. Среди протестированных систем – мобильный комплекс направленной энергии LOCUST (20 кВт) от AeroVironment.

В проекте бюджета США на 2027 год на исследования в этой области заложено более 2 миллиардов долларов.

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